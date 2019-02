De celstraf van Michael Cohen, de voormalige advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, gaat twee maanden later in dan de bedoeling was. Hij moet zich nu op 6 mei melden bij de gevangenis.

Hij zou eigenlijk op 6 maart de gevangenis in. De advocaten van Cohen hadden om het uitstel gevraagd, omdat hij herstelt van een operatie aan zijn schouder.

De ex-advocaat van Trump kreeg in december drie jaar celstraf opgelegd vanwege onder meer het betalen van zwijggeld aan twee vrouwen tijdens de presidentscampagne van 2016. Daarnaast loog hij tegen het Congres over de plannen voor een Trump Tower in Rusland.

Cohen bekende vorig jaar dat hij schuldig was in een aantal zaken en beloofde mee te werken aan het onderzoek van Robert Mueller.

De speciaal aanklager doet onderzoek naar de inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Op zijn vroegst volgende week zal het Amerikaanse ministerie van Justitie aankondigen dat het eindrapport van Mueller is afgerond.