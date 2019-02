De negentienjarige 'jihadbruid' Shamima Begum is geen Brits burger meer. De Britse minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid heeft haar staatsburgerschap ingetrokken om de Britse samenleving te beschermen.

De jonge vrouw vertrok als vijftienjarige scholier, kort na het overlijden van haar moeder, vanuit Londen naar het 'kalifaat' van Islamitische Staat. Ze trouwde daar met de Nederlandse jihadist Yago Riedijk uit Arnhem.

Momenteel verblijft ze in een Syrisch vluchtelingenkamp. Afgelopen weekend bracht ze een zoon ter wereld. Het is haar derde kind. De eerste twee kinderen zijn overleden.

Het is niet helemaal duidelijk waar Riedijk op dit moment is. Volgens de BBC heeft hij zich onlangs overgegeven aan een Syrische strijdgroep. Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) en ministerie van Buitenlandse Zaken meldden onlangs dat het onduidelijk is of Riedijk is opgepakt. Als dat inderdaad het geval is, is het ook nog niet zeker of Riedijk naar Nederland wordt overgebracht.

Begum overweegt aanvraag Nederlands staatsburgerschap

Tegen nieuwszender ITV zegt Begum dat ze overweegt Nederlands staatsburgerschap aan te vragen. Als haar man dan een celstraf in een Nederlandse gevangenis uitzit, kan ze in Nederland zijn eventuele vrijlating afwachten. Het is onduidelijk of Begum wel in Nederland staatsburgerschap kan aanvragen als haar man niet in Nederland verblijft.

Begum denkt dat ze mogelijk in het Verenigd Koninkrijk kan blijven. Ze hoopt dat via de rechter af te dwingen. De vrouw stelt dat ze geen bedreiging vormt: "Ik ben een meisje van negentien jaar met een pasgeboren baby. Ik heb geen wapens en wil niemand pijn doen, ook al had ik wapens."