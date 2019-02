De Franse televisiezender France 3 heeft een live-uitzending via Facebook gestaakt, omdat kijkers op grote schaal antisemitische opmerkingen maakten en dreigementen uitten.

De zender zond deze week op de sociale netwerksite beelden uit vanaf de begraafplaats in Quatzenheim. Hier waren tachtig Joodse graven beklad. Er waren onder meer hakenkruizen op de graven aangebracht.

Televisiezender France 3, die zo'n 1,3 miljoen volgers heeft op Facebook, zag zich echter genoodzaakt de uitzending stop te zetten. "Binnen enkele minuten oversteeg het aantal verachtelijke en illegale opmerkingen ons vermogen om die te modereren", aldus de zender.

"We hebben het over expliciete doodsbedreigingen en opmerkingen die openlijk antisemitisch en racistisch waren", vervolgt France 3. De zender zegt dat minstens tien tot twintig medewerkers ingezet hadden moeten worden om al die hatelijke opmerkingen te filteren.

Meer antisemitische uitingen in Frankrijk dan in 2017

Het aantal antisemitische incidenten in Frankrijk is volgens de Franse politie gestegen van 311 in 2017, naar 541 vorig jaar.

Macron kondigde aan harder tegen antisemitische acties te zullen optreden. "We zullen handelen, we zullen wetten aannemen en we zullen straffen", zei hij.

Filosoof Finkielkraut beschimpt door 'Gele Hesjes'

De pro-Israëlische filosoof Alain Finkielkraut, werd afgelopen zaterdag tijdens een betoging in Parijs beschimpt door 'Gele Hesjes'. Finkielkraut werd onder meer een "vieze zionist" genoemd.

Onder meer in Parijs waren dinsdag protesten tegen antisemitische acties. In één van deze marsen liep premier Edouard Philippe mee.