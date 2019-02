Met tientallen vrachtwagens van de Syrian Democratic Forces (SDF) zijn woensdag burgers geëvacueerd uit de Oost-Syrische stad Baghuz, de laatste enclave van Islamitische Staat (IS) in het district Deir Al Zor, vlak bij de grens met Irak.

Een woordvoerder van de Koerdische SDF-milities verklaarde dat ongewapende inwoners van Baghuz konden worden weggehaald van de nog overgebleven jihadisten in de stad. Journalisten ter plaatse hebben de trucks weg zien rijden.

Om hoeveel burgers het precies gaat, is nog niet bekend.

Maandag werd bekend dat er nog zo'n tweeduizend burgers vastzaten in Baghuz. Jihadisten blokkeerden daar eerder de wegen om te voorkomen dat burgers zouden vluchten. Nu is de SDF er wel in geslaagd om een aantal burgers te evacueren.

Terrein IS is al flink verkleind

Het gebied waar IS-strijders zich hebben gevestigd is ongeveer een halve vierkante kilometer groot. De SDF vecht tegen de jihadisten met steun van onder andere de Verenigde Staten.

"In de afgelopen weken verlieten al duizenden mensen het laatste overgebleven IS-gebied", aldus een woordvoerder van de SDF.

Verschillende groepen zorgden er al eerder voor dat het gebied van IS steeds kleiner werd. Zo werden de Iraakse stad Mosoel en Raqqa in Syrië in 2017 al terugveroverd.

In Syrië woedt al jaren een burgeroorlog tussen het regime van Al Assad en de rebellen. Islamitische Staat vecht tegen beiden partijen. IS is uit het grootste deel van Syrië verdreven, maar de sporen van het geweld zijn nog altijd zichtbaar.