Een 34-jarige man uit Frankrijk is dinsdagmiddag overleden nadat hij in het Zwitserse wintersportgebied Crans-Montana werd geraakt door een lawine. In totaal werden vier mensen uit de sneeuw gehaald.

De Fransman, die als toezichthouder op de pistes werkte, werd ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij afgelopen nacht overleed. De drie anderen liepen lichtere verwondingen op.

De zoektocht naar mogelijke slachtoffers ging de hele nacht door. Er werden acht helikopters, twaalf honden en meer dan 240 reddingswerkers ingezet. De hulpdiensten hebben de actie woensdagochtend gestaakt.

Het is niet duidelijk of er nog meer slachtoffers zijn. Er zijn tot dusver geen vermissingen gemeld. De politie zegt de zoekactie te hervatten zodra daar aanleiding voor is.

De sneeuwmassa kwam dinsdagmiddag naar beneden en bedekte onder meer een geprepareerde piste over een lengte van ongeveer 400 meter. Het lawinegevaar werd dinsdag als betrekkelijk gering ingeschat.

Crans-Montana ligt in het zuidwesten van Zwitserland.