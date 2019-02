In Parijs en andere Franse steden zijn dinsdag betogingen gehouden tegen antisemitisme. De betogingen zijn een reactie op antisemitische incidenten van de afgelopen weken in Frankrijk.

In Parijs liepen premier Edouard Philippe en enkele ministers mee in de optocht tegen antisemitisme.

President Emmanuel Macron bezocht dinsdag een begraafplaats in het dorp Quatzenheim, dat in de Elzas in het oosten van Frankrijk ligt. Daar werden dinsdag vernielingen ontdekt van tachtig joodse graven.

De graven waren onder meer beklad met hakenkruizen. Op een van de graven was de tekst 'Zwarte wolven van de Elzas' gezet. Dat was een neonazistische groepering die in de jaren zeventig in de regio actief was.

Zaterdag werd de pro-Israëlische filosoof Alain Finkielkraut in Parijs beschimpt tijdens een betoging door 'Gele Hesjes'. Finkielkraut kreeg onder meer te horen dat hij een "vieze zionist" is.

Vorig jaar 540 antisemitische incidenten in Frankrijk

Macron kondigde aan dat harder zal worden opgetreden tegen antisemitische acties en andere haatincidenten. "We zullen handelen, we zullen wetten aannemen en we zullen straffen", vertelde hij aan Joodse leiders op de begraafplaats. "Zij die dit hebben gedaan, verdienen onze republiek niet".

De Franse politie registreerde vorig jaar circa 540 antisemitische incidenten. In vergelijking met een jaar eerder is dat een stijging van 74 procent.