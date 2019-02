Door een lawine in de Zwitserse Alpen zijn vier mensen gewond geraakt. Een van hen is in levensgevaar. Mogelijk liggen er nog mensen bedolven onder de sneeuw.

Meer dan tweehonderd reddingswerkers zijn in de sneeuw op zoek naar mogelijke slachtoffers, meldt de Zwitserse televisiezender RTS na een persconferentie van de Zwitserse politie.

De lawine was bij het wintersportoord Crans-Montana, dat op ruim 100 kilometer van de Zwitserse hoofdstad Bern ligt. Ook het leger is aanwezig om hulp te bieden, net als acht helikopters en acht sneeuwschuivers.

Rond 14.00 uur werd alarm geslagen vanwege de lawine. De officier van justitie van het kanton Wallis zei dat er een onderzoek is gestart. Volgens hem kan de lawine spontaan zijn ontstaan, maar ook door skiërs.

Op de helling waren tijdens de lawine zo'n achtduizend skiërs aanwezig, meldt de eigenaar van de skilift. In Zwitserland is het vakantie, waardoor het extra druk was op de piste.

Eerder dit jaar kwamen al meerdere mensen om het leven door lawines in de Zwitserse Alpen.