De Amerikaanse onderminister van Justitie Rod Rosenstein stapt naar verwachting half maart op. Volgens een medewerker van het ministerie is het de verwachting dat hij vertrekt als William Barr aantreedt als de nieuwe minister.

Rosenstein had lange tijd de verantwoordelijkheid over het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. President Donald Trump noemt het onderzoek, dat draait om mogelijke samenzweringen voorafgaande aan verkiezingen van 2016, een op niets gebaseerde heksenjacht.

Het onderzoek zal volgens een Republikeinse senator niet worden gestopt wanneer Barr is aangetreden. De nieuwe minister werd afgelopen vrijdag beëdigd.

Rosenstein kreeg afgelopen maandag felle kritiek van Trump. Aanleiding daarvoor waren uitspraken van de voormalige tweede man van de FBI, Andrew McCabe.

McCabe had in een interview met CBS gezegd dat Rosenstein had overwogen om opnameapparatuur bij zich te dragen in vergaderingen met Trump. Rosenstein zei dat de uitspraken van McCabe onjuist waren.

Eerder al geruchten over opnameapparatuur

The New York Times berichtte afgelopen najaar al dat Rosenstein in 2017 had voorgesteld om gesprekken met Trump heimelijk op te nemen en dat hij steun zou hebben gezocht om de president af te zetten.

De onderminister had die berichten "onzorgvuldig en feitelijk onjuist" genoemd. Trump reageerde niettemin dat Rosenstein en McCabe bezig waren met de voorbereiding van "een heel illegale handeling".

Senator Lindsey Graham van de Republikeinen, voorzitter van de justitiecommissie in de Senaat, liet maandag weten dat hij de uitspraken nader wil onderzoeken in een hoorzitting.