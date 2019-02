Ren Zhengfei, de oprichter van Huawei, heeft in een interview met de BBC gezegd dat de arrestatie van zijn dochter politiek gemotiveerd was. Zijn dochter werd in december in het Canadese Vancouver opgepakt op verzoek van de Verenigde Staten.

"Ik maak bezwaar tegen wat de Verenigde Staten hebben gedaan. Een dergelijke politiek gemotiveerde actie is niet acceptabel", zegt de CEO van Huawei.

De arrestatie van zijn dochter Meng Wanzhou, die financieel directeur bij Huawei is, zou er volgens de Verenigde Staten mee te maken hebben dat ze gelogen zou hebben over de relatie tussen Huawei en SkyCom uit Hongkong, dat in Iran actief is.