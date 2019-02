Zestien Amerikaanse staten spannen een rechtszaak aan om de door Donald Trump uitgeroepen noodtoestand nietig te verklaren. Onder meer de staten New York en Californië vechten het besluit van de president aan.

Hoofdaanklager Xavier Becerra van de staat Californië verklaart in gesprek met MSNBC dat deze stap onvermijdelijk was: "Trump probeert geld te stelen dat door het Congres legaal aan de verschillende staten is gegeven."

De andere staten die Trumps besluit aanvechten zijn New York, New Jersey, Oregon, Virginia, New Mexico, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaï, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Nevada en Minnesota.

De zestien staten hebben allemaal, behalve Maryland, een Democratische gouverneur. Ook de procureur-generaals, die de uitvoerende macht van de deelstaatregering adviseren en procedures namens de staat verdedigen, van deze staten zijn lid van de Democratische Partij.

Trump heeft nog niet op de aanklacht gereageerd. Hij riep afgelopen vrijdag in het Congres de noodtoestand uit, zodat hij een muur kan bouwen op de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico.

Door het uitroepen van de noodtoestand kan Trump zonder toestemming van het Congres ruim 7 miljard euro vrijmaken voor de grensmuur. Dat is waarschijnlijk nog steeds te weinig voor de bekostiging van de muur die ruim 20 miljard euro moet kosten.

Trump: 'Instroom van migranten niet te controleren'

Trump spreekt van een crisis aan de zuidelijke grens. De instroom van migranten is volgens hem niet meer te controleren. Een muur tussen de twee landen was een van zijn grote beloften tijdens de presidentsverkiezingen in 2016.

De Democraten, die een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden hebben, zaten hem de voorbije maanden echter dwars en weigerden het benodigde geld vrij te maken voor de bouw van een muur. Volgens de Democraten is de situatie aan de grens niet zo ernstig als Trump schetst. Zij probeerden met cijfers de president te overtuigen af te zien van de bouw van de muur.

De onenigheid tussen de twee partijen leidde uiteindelijk tot de langste 'shutdown' in de geschiedenis van de Verenigde Staten.