De Ierse psychotherapeut Vincent Doyle heeft een document ontdekt waarin richtlijnen staan over hoe priesters volgens het Vaticaan moeten handelen wanneer zij ontdekken vader van een kind te zijn, zegt hij maandag in een interview met de The New York Times.

Een woordvoerder van het Vaticaan bevestigt het bestaan van deze richtlijnen na vragen van de krant. Volgens de kerk gaat het om een intern document.

Priesters behoren naar het celibaat te leven, zonder te trouwen en seks te hebben. Volgens het document moet een priester, als hij vader blijkt te zijn, worden gevraagd het priesterschap op te geven en zijn verantwoordelijkheid te nemen.

Volgens een andere vertegenwoordiger van het Vaticaan is dit verzoek echter slechts een formaliteit en is het "onmogelijk om ontslag op te leggen".

Doyle was 28 toen hij van zijn moeder hoorde dat de rooms-katholieke priester die hij kende in werkelijkheid zijn vader is. Na die ontdekking richtte hij een wereldwijde steungroep op om mensen in vergelijkbare situaties te helpen met verwerking. Inmiddels kent deze groep 50.000 leden uit 175 verschillende landen.