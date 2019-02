De omstandigheden waaronder illegale migranten in Griekse politiebureaus en opvangcentra worden behandeld zijn op sommige plekken beneden alle peil, constateert het comité ter voorkoming van marteling (CPT) van de Raad van Europa in een rapport na een bezoek aan Griekenland vorig jaar.

Mannen, (zwangere) vrouwen en kinderen van verschillende nationaliteiten worden op elkaar geperst, met 1 tot 1,5 vierkante meter ruimte per persoon. Ook de gezondheidszorg liet in de opvangcentra te wensen over. Migranten klaagden daarnaast dat ze van agenten regelmatig een mep kregen en werden geduwd of geschopt.

Vooral in een detentiecentrum in Fylakio vlak bij de Turkse grens, waar migranten op hun uitzetting wachten, schrokken delegatieleden van wat ze aantroffen.

In één ruimte werden 95 mensen gepropt, die weken- tot soms maandenlang een vierkante meter leefruimte voor zichzelf hadden.

Onmenselijke en vernederende behandeling

In een politie- en grenskantoor in Isaakio in het oosten van Griekenland werden 41 buitenlanders aangetroffen die in een vuil onderkomen met 1,5 vierkante meter ruimte per persoon moesten overnachten.

Een onmenselijke en vernederende behandeling is verboden volgens het Europese verdrag van de mensenrechten. Het comité roept Griekenland op de situatie aan te pakken.