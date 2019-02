Het Indiase leger heeft twee verdachten gedood in het onderzoek naar de zeer dodelijke aanslag in de grensprovincie Kasjmir. Ook kwamen vier soldaten en één burger om het leven.

De doden vielen tijdens vuurgevechten tussen militanten en het Indiase leger in Kasjmir. In de regio is India een jacht gestart naar de daders van de bomaanslag vorige week waarbij 44 mensen omkwamen.

De aanslag was gericht op een busje met daarin veiligheidsagenten en is opgeëist door de terroristische organisatie Jaish-e-Mohammed. De autoriteiten hebben zondag 23 verdachten opgepakt.

De actie van maandag is nog steeds gaande, laat de politie in een verklaring weten. In de omgeving van Pulwama zijn soldaten op zoek naar de leden van Jaish-e-Mohammed. Het leger had informatie gekregen dat zeker drie militanten zich in het dorp bevonden.

De politie denkt dat de twee gedode militanten verantwoordelijk waren voor het organiseren van de aanval op de veiligheidsagenten. Na de aanslag werd een avondklok ingesteld in het gebied. Mensen mogen na een bepaalde tijd niet meer naar buiten.