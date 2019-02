Een vierkoppige delegatie van het Europese Parlement, onder wie de Nederlandse parlementariër Esther de Lange (CDA), is bij aankomst in Venezuela de toegang tot het land geweigerd en op de eerste vlucht terug naar Madrid het land uitgezet.

De andere parlementariërs zijn de Spanjaarden Gabriel Mato Adrover en González Pons en de Portugees Paulo Rangel.

"Dit zal ongetwijfeld consequenties hebben", reageert De Lange in een bericht op Twitter. "We kwamen hier niet om te provoceren, maar om te kijken hoe het met de medische hulpgoederen gaat en om te pleiten om humanitaire steun toe te laten."

De delegatie was in het bezit van diplomatieke paspoorten en naar Venezuela afgereisd op uitnodiging van de Asamblea Nacional inclusief de voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken, die volgens een tweet van De Lange op de delegatie stond te wachten buiten de luchthaven.

Volgens De Lange kreeg de delegatie van een ambtenaar te horen dat ze met de eerstvolgende vlucht moest vertrekken. De politici hadden een ontmoeting met interim-president Juan Guaidó op de planning staan.

Minister Blok: Uitbreiding Europese sancties niet uitgesloten

"Dat is natuurlijk ongelooflijk onverstandig van de Venezolaanse regering", reageerde minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken na overleg met zijn EU-collega's in Brussel. "Die delegatie was daar nota bene op uitnodiging van het Venezolaanse parlement, de enige democratische gekozen instelling in Venezuela."

Volgens Blok is "uitbreiding van de Europese sancties tegen leden van de entourage van president Maduro zeker niet uitgesloten".

Meerdere EU-landen erkennen Guaidó

De situatie in het Zuid-Amerikaanse land is al jaren onrustig. Begin dit jaar benoemde parlementsvoorzitter en oppositieleider Guaidó zichzelf tot interim-president. Hij is door meerdere landen erkend als de legitieme leider van Venezuela. Zo ook door EU-landen, waaronder Nederland.

Guaidó stelt dat de uitgenodigde parlementsleden zijn verbannen door een regime dat steeds irrationeler wordt. De regering van president Nicolas Maduro noemt samenzwering als reden voor de uitzettingen.

Zijn minister van Buitenlandse Zaken meldt dat Venezuela niet toestaat dat "Europese extreemrechtsen de vrede en de stabiliteit van het land verstoren met onbeschofte en interventionistische acties". Ook zegt hij dat de parlementariërs al wisten dat ze niet welkom zijn in Venezuela.

Levering humanitaire hulp niet zonder problemen

Miljoenen inwoners van Venezuela zijn het land ontvlucht vanwege de grote economische crisis. Guaidó heeft de humanitaire hulp geaccepteerd die door meerdere landen en hulporganisaties is aangeboden.

President Maduro maakte eerder al duidelijk dat humanitaire hulp niet welkom is, omdat dat een voorbode zou zijn van buitenlands militair ingrijpen. Zo liet hij militairen een belangrijke grensovergang tussen Colombia en Venezuela blokkeren.

Het is niet duidelijk hoe Guaidó de hulpgoederen, onder meer geneesmiddelen en voedsel, het land in wil krijgen. Hij kondigde vorige week aan dat de hulp uit de Verenigde Staten op 23 februari arriveert.