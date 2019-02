De Turkse autoriteiten hebben drie Nederlanders opgepakt bij een operatie tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Dat gebeurde in Bursa in het noordwesten van het land, zeggen bronnen binnen de veiligheidsdiensten tegen staatspersbureau Anadolu.

De politie arresteerde vier verdachten. Zij worden naar verluidt in verband gebracht met de activiteiten van de terreurorganisatie in Syrië, dat grenst aan Turkije.

Volgens Anadolu zijn twee van de vier verdachten vrouwen die valse identiteitsbewijzen bij zich hadden. Een van de twee zou de Nederlandse nationaliteit hebben en de andere vrouw zowel de Nederlandse als de Marokkaanse nationaliteit.

De derde verdachte is een Nederlander van Irakese afkomst en de vierde aangehouden persoon is een Irakees, aldus Anadolu. Het staatspersbureau bericht dat de verdachten zijn opgepakt in hun woonruimte in het district Mudanya in Bursa. De groep stond gesignaleerd bij Interpol.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog niets over de zaak bevestigen. "We zoeken het uit", aldus een woordvoerder van het ministerie.