Een 65-jarige man, die zwaargewond vastzat in een van de diepste grotten van België, is gered. De ervaren speleoloog gleed zaterdagmiddag uit en viel meters omlaag in de grot in het Waalse Yvoir.

Volgens Waalse media hebben de hulpdiensten de man tegen 1.00 uur bevrijd.

Twintig collega-speleologen en tien brandweerlieden waren ter plekke om de reddingsactie te begeleiden.

De Belg zat vast op een diepte van 75 meter. Hij viel toen hij op een diepte van 60 meter was. De speleoloog zou volgens het Nieuwsblad een gebroken bekken hebben, waardoor hij niet meer kon bewegen. De man was niet in levensgevaar geweest maar had wel kans op onderkoeling.

Een dokter was in staat om contact te krijgen met de speleoloog tijdens de reddingsactie en onderzocht hem. Volgens de arts heeft de man verschillende breuken opgelopen maar is zijn gezondheid stabiel. De reddingsoperatie duurde uiteindelijk bijna tien uur.

Het speelde zich af in de grot Trou Bernard, die wordt gezien als de diepste grot van België. Het laagtepunt ligt rond de 140 meter diepte. Yvoir ligt in de provincie Namen.