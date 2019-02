In heel Oostenrijk staan zaterdag wintersporters in de file. Ook in Duitsland is het drukker dan normaal en staat het verkeer vooral rond München vast. In het Frankrijk is het vooral rond Lyon druk.

In Oostenrijk staat het verkeer vooral vast op de bergpassen. Zo stonden automobilisten op de Fernpas een uur in de file en op de Brenner-route richting Innsbruck stond het over 10 kilometer vast. Ook op de Tauernroute van Salzburg richting Kuchl is veel vertraging.

In Duitsland staat er vanwege de drukte en een ongeluk een grote file bij München. Verder moet het verkeer op de grote routes richting het zuiden rekening houden met vertraging.

In Frankrijk staan al de hele dag files op de A43 van Lyon naar Chambéry. Automobilisten op weg naar Zwitserland ondervinden geen hinder op de wegen.

In Nederland is zaterdag voor de regio Noord de voorjaarsvakantie begonnen.