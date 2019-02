Nigeria heeft de presidentsverkiezingen vlak voordat de stembussen open zouden gaan met een week uitgesteld. De beslissing valt op dezelfde dag dat het Afrikaanse land werd opgeschrikt door gewelddadige moordpartijen.

Gewapende mannen schoten in het noorden van Nigeria zeker 66 mensen dood, onder wie 22 kinderen en twaalf vrouwen.

Nigeriaanse media meldden dat de moordpartijen in dorpen of nederzettingen in de streek van Kajuru waren, ruim 140 kilometer ten noorden van de hoofdstad Abuja. De slachting zou niets te maken te hebben met de presidentsverkiezingen. Toch besloot Nigeria om de stembussen niet te openen op zaterdag.

"Doorgaan met de geplande verkiezing is niet langer uit te voeren", meldt de voorzitter van de nationale kiesraad van Nigeria, Mahmood Yakubu. De verkiezingen vinden nu op 23 februari plaats. Volgens de kiesraad is uitstel noodzakelijk om "vrije en eerlijke verkiezingen" te kunnen waarborgen.

De beslissing om op het laatste moment uit te stellen werd genomen na "zorgvuldige evaluatie van het operationele plan voor de verkiezingen". De Nigeriaanse kiesraad kon volgens Yakubu niet anders dan de stemmingen afblazen en een week verplaatsen. De kiesraad heeft tijd nodig om belangrijke zaken aan te pakken en de kwaliteit van de verkiezingen te waarborgen. Verdere details werden niet gegeven.

Zesde verkiezingen sinds democratie

Voor de presidentsverkiezingen zijn ongeveer 84 miljoen kiezers geregistreerd. Het zijn de zesde presidentsverkiezingen sinds de toenmalige militaire regering in 1999 de democratie weer invoerde.

De belangrijkste kandidaten zijn de 76-jarige huidige president Muhammadu Buhari, die uit het noorden komt, en de 72-jarige zakenmagnaat Atiku Abubakar uit het oosten. Volgens waarnemers hebben beide kandidaten zoals gebruikelijk in Nigeria veel steun in hun eigen regio en is het de vraag op wie het dichtbevolkte zuiden gaat stemmen.

Buhari heeft vrijwel geen enkele verkiezingsbelofte waargemaakt, maar ook Abubakar behoort volgens veel jonge kiezers tot de oude garde die met het corrupte stelsel vooruitgang in de weg staat. Circa drie vierde van de bevolking van bijna 190 miljoen mensen is jonger dan 35 jaar.