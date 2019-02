Roger Stone, een oude vriend en al lange tijd een adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, had ten tijde van de verkiezingscampagne van Trump in 2016 contact met WikiLeaks. Speciaal aanklager Robert Mueller zegt bewijzen te hebben dat Stone met het klokkenluidersplatform over het openbaar maken van duizenden gestolen interne e-mails van de Democratische Partij sprak.

Aanklagers van het Ruslandonderzoek stelden vrijdag voor het eerst dat zij ervan overtuigd zijn dat Stone contact had met WikiLeaks.

Stone wilde erachter komen wat hackers van WikiLeaks precies hadden buitgemaakt van de Democratische Partij. Hij dacht dat als de klokkenluidersorganisatie belastend materiaal zou hebben en dat zou publiceren, dit ten goede zou komen van de campagne van Trump.

Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de naam van Stone naar voren kwam bij het onderzoek van de overheid naar de Russische hack van de Democraten in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016. "De regering voerde tientallen huiszoekingen uit op adressen van waaruit gestolen documenten werden gepubliceerd. Op een van die adressen kwamen onderzoekers communicatie van Stone met WikiLeaks tegen", citeert CNN uit het verslag van de aanklagers.

In de documenten die het team van Mueller vrijdag inleverde bij de rechtbank staan verder geen details over de communicatie tussen Stone en WikiLeaks.

Stone wordt door Mueller beschuldigd van zeven strafbare feiten. Dat zijn vijf gevallen van het afleggen van een valse verklaring, belemmering van de rechtsgang en het beïnvloeden van een getuige.

Flamboyante lobbyist staat al maanden op radar team Mueller

Stone is al sinds de jaren tachtig actief als onbezoldigd adviseur van Trump. Hij begon zijn carrière als medewerker van het Witte Huis onder de toenmalige president Richard Nixon. De flamboyante lobbyist draagt een tatoeage van die oud-president op zijn rug.

Het team van speciaal aanklager Mueller zou al maanden onderzoek naar Stone doen. Het zwaartepunt van dat onderzoek zou liggen bij Stones rol als fondsenwerver voor Trump tijdens de verkiezingscampagne in 2016 en zijn contacten met klokkenluidersorganisatie WikiLeaks. Die organisatie publiceerde in aanloop naar de verkiezingen duizenden gestolen interne e-mails van de Democratische Partij.

Stone wekte destijds op sociale media en in interviews de indruk dat hij beschikte over niet-publieke informatie over het plan.