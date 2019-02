Gewapende mannen hebben in het noorden van Nigeria volgens plaatselijke media zeker 66 mensen om het leven gebracht, onder wie 22 kinderen en twaalf vrouwen.

Nigeriaanse media meldden dat de moordpartijen in dorpen of nederzettingen in de streek van Kajuru waren, ruim 140 kilometer ten noorden van de hoofdstad Abuja. De slachting lijkt niets te maken te hebben met de presidentsverkiezingen van zaterdag.

De plaatselijke autoriteiten meldden dat de daders in het vizier zijn. De gouverneur van de betrokken deelstaat Kaduna heeft de bevolking gevraagd niet zelf tot wraakacties over te gaan. Kaduna geldt als een gewelddadige deelstaat door toedoen van roversbenden en extremisten.

Nigeria heeft een slechte naam gekregen door het brute geweld van de terroristische groepering Boko Haram, maar jaarlijks maken lokale twisten over land, vee of water meer slachtoffers dan de terreur van Boko Haram.

Zesde verkiezingen sinds democratie

Voor de presidentsverkiezingen zijn ongeveer 84 miljoen kiezers geregistreerd. Het zijn de zesde presidentsverkiezingen sinds de toenmalige militaire regering in 1999 de democratie weer invoerde.

De belangrijkste kandidaten zijn de 76-jarige huidige president Muhammadu Buhari die uit het noorden komt, en de 72-jarige zakenmagnaat Atiku Abubakar uit het oosten. Volgens waarnemers hebben beide kandidaten zoals gebruikelijk in Nigeria veel steun in hun eigen regio en is het de vraag wat het dichtbevolkte zuiden gaat stemmen.

Buhari heeft vrijwel geen enkele verkiezingsbelofte waargemaakt, maar ook Abubakar behoort volgens veel jonge kiezers tot de oude garde die met het corrupte stelsel vooruitgang in de weg staat. Circa drie vierde van de bevolking van bijna 190 miljoen mensen is jonger dan 35 jaar.