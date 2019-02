De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdagmiddag rond 17.00 uur Nederlandse tijd in een persconferentie officieel de noodtoestand in de VS uitgeroepen om de financiering voor de grensmuur bij Mexico af te dwingen.

Door het uitroepen van de noodtoestand kan de president zonder toestemming van het congres aanspraak maken op bepaalde fondsen. Het is nog niet duidelijk waar Trump op wil inzetten.

Volgens Trump is er aan de zuidgrens sprake van een crisis en hij noemt de situatie een "groeiend veiligheidsrisico". De muur is een van de grootste campagnebeloftes van de president, maar de Democraten weigeren akkoord te gaan met de financiering.

De onenigheid tussen de partijen leidde tot de langste shutdown in de Amerikaanse geschiedenis. Na wekenlange onderhandelingen tussen de Democraten en de Republikeinen kwam het vrijdag tot een nieuw wetsvoorstel dat onderdeel is van de begrotingswet.

In het akkoord staat dat er nieuwe barrières in het grensgebied gebouwd kunnen worden, voortbouwend op de bestaande barrières die op ongeveer de helft van de grens tussen Mexico en de VS staan.

De 5,7 miljard dollar (ruim 5 miljard euro) die Trump wil hebben voor het bouwen van de grensmuur, is dus niet opgenomen in deze nieuwe wet. Trump wil met het uitroepen van de noodtoestand alsnog de financiering rond krijgen.

Democraten dreigen met juridische stappen

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, dreigde donderdag met juridische stappen als de president de noodtoestand zou uitroepen.