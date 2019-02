De derde man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moordpoging op de voormalige Russische dubbelspion Sergei Skripal in Engeland is volgens Bellingcat een hoge officier van de Russische militaire inlichtingendienst (GRU).

"Bellingcat kan nu de ware identiteit en achtergrond onthullen van de GRU-agent die onder de schuilnaam Sergey Vyachaeslavovich Fedotov internationaal opereerde", schrijft het onderzoeksplatform.

"In werkelijkheid heet hij Denis Vyacheslavovich Sergeev, een functionaris van de GRU met een hoge rang die is afgestudeerd aan de Russische militair-diplomatieke academie."

Bellingcat ontmaskerde vorig jaar al de twee Russen die door Groot-Brittannië zijn beschuldigd van vergiftiging van Skripal en diens dochter met het zenuwgas novichok. Zij zijn inmiddels door de Britse justitie aangeklaagd voor poging tot moord.

Sergeev was ten tijde van de aanslag ook in Salisbury. Volgens Bellingcat is niet duidelijk wat zijn rol precies is geweest bij de vergiftiging. Beide slachtoffers overleefden de aanslag ternauwernood. Een Britse vrouw die later in aanraking kwam met novichock overleed wel.

Poetin weerspreekt verdenkingen

De Russische president Vladimir Poetin ontkende eerder dat de twee aangeklaagde verdachten bij de Russische inlichtingendienst werkzaam zijn. De twee eerdere verdachten vertelden op de Russische televisie dat zij als toeristen naar Londen zijn gevlogen en een bezoek hebben gebracht aan Salisbury om de kathedraal te bezichtigen.

In 2015 zou de hoge officier Sergeev al betrokken zijn geweest bij de poging een Bulgaarse zakenman om te brengen. De regering van Bulgarije heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld.

