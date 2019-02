De Turkse politie denkt dat het lichaam van de vermoorde Saoedische journalist Jamal Khashoggi mogelijk is verbrand in het consulaat in Istanboel, meldt het Turkse persbureau Anadolu donderdag.

Khashoggi verdween in oktober 2018 na een bezoek aan het Saoedische consulaat in de Turkse stad. Later bleek dat hij in het gebouw vermoord is.

Uit een nieuw rapport van de politie zou blijken dat het consulaat beschikt over een putoven, die normaal gebruikt wordt voor het bereiden van vlees. De oven, die zich bevindt onder de vloer, kan verwarmd worden door gas en hout.

De temperatuur in de oven zou kunnen oplopen tot 1.000 graden. Hierdoor zouden DNA-sporen zijn vernietigd, aldus het rapport.

Khashoggi was columnist van de Amerikaanse krant The Washington Post. Hij stond bekend als een criticus van de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman. Laatstgenoemde wordt door velen verantwoordelijk gehouden voor de moord, maar ontkent zelf alle betrokkenheid.