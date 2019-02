De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft vrijdag vervroegde verkiezingen uitgeschreven voor het land. Eerder deze week kreeg de sociaaldemocraat de begroting niet door het kabinet heen.

De vervroegde verkiezingen zullen op 28 april plaatsvinden.

In zijn toespraak wees Sánchez erop dat de regering "hard heeft gewerkt" in de afgelopen maanden. De sociaaldemocratische minderheidsregering van Sánchez is in juni vorig jaar gevormd.

Het lukte de premier woensdag niet om voldoende steun voor het begrotingsvoorstel te krijgen. Zijn minderheidsregering had steun nodig van de Catalanen, maar dit bleef uit nadat de partijen er niet uit kwamen bij de onderhandelingen.

Zo wilden de separatisten een rechtsgeldig referendum over de onafhankelijkheid, maar dit wilde Sánchez niet toezeggen.

191 stemmen tegen begrotingsvoorstel

Dit resulteerde in 191 stemmen tegen het begrotingsvoorstel en 158 stemmen voor. Een van de parlementsleden onthield zich woensdag van stemming.

Na de stemming kondigde de premier een bijeenkomst met het gehele kabinet op vrijdag aan. Er werd toen al door meerdere bronnen dicht bij de regering gemeld dat de vervroegde verkiezingen uitgeschreven zouden worden.

Spanjaarden weer naar de stembus

De partij van Sánchez, PSOE, heeft maar 84 van de 350 zetels in handen. De Partido Popular (PP) heeft 137 zetels en is daarmee dus nog de grootste partij van Spanje.

Een maand na de parlementsverkiezingen mogen de Spanjaarden weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen en de regionale verkiezingen.

Overigens is het de derde keer in krap vier jaar tijd dat de parlementsverkiezingen in Spanje plaatsvinden.