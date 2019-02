Belgische scholieren die spijbelen voor het klimaat trekken in Brussel donderdag voor de vijfde keer door de stad. Bij het scholierenprotest lijken zich nu ook andere leeftijdsgroepen aan te sluiten.

Zo lopen ook studenten mee en hebben de 'Grootouders voor het Klimaat' zich aangesloten. Volgens de politie gaat het om in totaal elfduizend deelnemers.

Het is de zesde achtereenvolgende donderdag dat de 'klimaatspijbelaars' een mars houden, waarvoor ze één keer naar Leuven uitweken. Ze eisen van de politiek betere en snellere maatregelen tegen klimaatverandering.

Volgens boegbeeld Anuna De Wever moet de druk op de politiek worden opgevoerd, maar moet de beweging politieke kleur overstijgen. "Dit is het meest globale onderwerp ooit, dus het maakt niet uit of je rechts, liberaal of conservatief bent."

Ook protesten voor klimaat in Nederland

De Belgische beweging heeft jongeren in Nederland geïnspireerd om zelf ook protesten te organiseren. Vorige week liepen vijftienduizend scholieren onder schooltijd een mars door Den Haag.

Donderdag vonden twee kleinere protesten plaats in Nijmegen en Amsterdam. In de Gelderse plaats demonstreerden ongeveer vijftig studenten van de Radboud Universiteit. In Amsterdam ging het om honderden jongeren.

De organisatie die verantwoordelijk was voor de mars in Den Haag, kondigde woensdag een nieuwe protest aan. Deze staat gepland voor 14 maart, opnieuw in Den Haag.