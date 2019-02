Paul Manafort, de voormalige campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft tijdens het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller gelogen tegen onderzoekers. Dat oordeelt een federale rechtbank in de VS.

Volgens de rechter heeft Manafort onder meer bewust gelogen over zijn contact met oud-collega Konstantin Kilimnik, met wie hij jaren geleden voor de toenmalige president van Oekraïne werkte.

De aanklagers beschuldigen Kilimnik van banden met de Russische inlichtingendienst. Manafort wordt ook verdacht van het geheimhouden van ontmoetingen en contact met de 48-jarige Rus.

De 69-jarige Manafort wordt door speciaal aanklager Robert Mueller onderzocht in het Ruslandonderzoek, dat draait om de vermeende inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

'Het was nooit zijn bedoeling om te liegen tegen Mueller'

Eerder werd Manafort veroordeeld voor belastingontduiking en bankfraude. Hij was vorig jaar met Mueller in gesprek over een strafbeschikking. Maar die werd van tafel geschoven, nadat bleek dat de ex-campagneleider de autoriteiten had misleid.

Het was nooit Manaforts bedoeling geweest om te liegen tegen Mueller en de andere aanklagers door wie hij werd verhoord, stellen zijn advocaten. Die uitspraken zijn volgens hen het gevolg van jicht, angst en depressie.

Manafort loog over drie onderwerpen

"Manafort heeft na de overeenkomst aantoonbaar gelogen tegen de FBI en de speciaal aanklager over verschillende onderwerpen. Daarmee heeft hij federale misdaden begaan", zo schreef Mueller in een rechterlijke aanklacht.

Waarover Manafort precies heeft gelogen, is niet bekendgemaakt. Volgens Muellers team heeft Manafort over zeker vijf onderwerpen leugens verteld.

Op drie punten, waaronder het punt over Kilimnik, was er volgens rechter Amy Berman Jackson van het rechterlijke district Columbia voldoende bewijs dat Manafort had gelogen. Bij twee andere punten kon dit niet worden aangetoond.

In rechtbankdocumenten verwijzen de advocaten ook naar Muellers beschuldiging dat de oud-campagneleider heeft gelogen over het delen van gegevens met Kilimnik. Dit werd niet verder toegelicht. Wel herhalen zijn advocaten dat hij niet opzettelijk heeft gelogen.