Opnieuw is in de Verenigde Staten een lijst met namen van priesters die worden verdacht van seksueel misbruik van minderjarigen vrijgegeven. Bisschoppen in de staten Virginia en New Jersey hebben in totaal 246 namen bekendgemaakt.

Twee bisschoppen in Virginia publiceerden 58 namen, terwijl in New Jersey vijf katholieke bisschoppen 188 namen bekendmaakten.

Officiële instanties, die zich baseren op de bevindingen van een onafhankelijk onderzoek, stellen dat de beschuldigingen aan het adres van de priesters zeer geloofwaardig zijn. Geen van de geestelijken is nog actief, een groot aantal van hen is inmiddels overleden.

De nieuwe lijst volgt op een golf van bekendmakingen van verdachte geestelijken in de VS. Begin februari maakte de katholieke kerk in Texas nog een lijst met bijna driehonderd namen van verdachte priesters openbaar.