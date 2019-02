De Verenigde Staten hebben een geheim programma waarmee raketten van Iran worden gesaboteerd, meldt The New York Times op basis van ambtenaren die op het Witte Huis werken of dat hebben gedaan.

Of het programma daadwerkelijk succes heeft, is volgens de ambtenaren lastig te meten, maar ze zeggen dat dit jaar in ieder geval twee pogingen van Iran om een raket te lanceren binnen een paar minuten zijn mislukt.

De eerste poging was op 15 januari en de tweede op 5 februari. Volgens The New York Times is de laatste elf jaar zeker 67 procent van de raketlanceringen in Iran mislukt. Voor vergelijkbare raketprogramma's ligt het faalpercentage op 5. Het percentage Iraanse gelanceerde raketten dat faalt ligt dus veel hoger.

Iran beweert met een programma bezig te zijn waarmee uiteindelijk satellieten moeten worden gelanceerd, maar de Verenigde Staten geloven dat niet. Volgens de VS gebruikt Iran de techniek om langeafstandsraketten af te vuren.

Woensdag werd ook bekend dat Monica Witt, een voormalige luchtmachtofficier van de VS, wordt vervolgd omdat ze Iran heeft geholpen bij het uitvoeren van cyberspionage.

Witt deed van 1997 tot 2008 inlichtingenwerk bij de Amerikaanse luchtmacht. In 2013 maakte ze de overstap naar Iran.

