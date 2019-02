Een automobilist in het Belgische Gent is woensdag rond 9.30 uur moedwillig ingereden op een stakerspost in de buurt van de Ghelamco Arena. Bij het incident zijn twee gewonden gevallen. Een van de twee is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis, melden Belgische media.

In België wordt sinds 22.00 uur dinsdagavond in het hele land door drie vakbonden actiegevoerd. De stakerspost bij het stadion leidt tot veel verkeershinder. De slachtoffers zouden volgens eerste berichten niet zwaargewond zijn. De bestuurder van het voertuig is opgepakt.

"Er is een wagen moedwillig ingereden op een stakerspiket", laat de politie van Gent aan VRT NWS weten. Volgens de zegsman is de automobilist na het incident doorgereden. "De bestuurder heeft extra gas gegeven en heeft het bevel van onze collega's om te stoppen genegeerd."

"Hij heeft nog eens gas gegeven en is naar onze collega's gereden. Waarop één van de agenten zijn wapen heeft getrokken. Toen is de auto wel tot stilstand gekomen. Wij hebben de bestuurder gearresteerd en die wordt op dit moment verhoord", aldus de woordvoerder.

Staking treft onder meer luchtruim, openbaar vervoer en onderwijs

Door de staking is het luchtruim geheel gesloten. Alleen vliegtuigen die hoger dan 8.000 meter vliegen, mogen over België heen. Dit verkeer wordt door Eurocontrol geleid en ondervindt geen hinder van de staking. Andere vliegtuigen zullen omvliegen over Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Ook het openbaar vervoer in België ligt gedeeltelijk plat. Ongeveer de helft van het aantal treinen van dienstverlener NMBS rijdt niet. Er wordt verder gestaakt door medewerkers in het onderwijs, van de openbare omroep en van de havens, waar veel schepen liggen te wachten.

De vakbonden eisen een hoger minimumloon en hogere uitkeringen en pensioenen.

De staking duurt tot woensdagavond 22.00 uur.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!