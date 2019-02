De minderheidsregering van de sociaaldemocratische Spaanse premier Pedro Sánchez heeft een begrotingsvoorstel niet door het parlement gekregen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen vervroegde nationale verkiezingen worden uitgeschreven.

Sánchez probeerde tevergeefs de Catalanen achter zich te krijgen. Maar het rechtsgeldige referendum en de onafhankelijkheid die zij eisen, bleken een stap te ver voor hem.

Dit resulteerde in 191 stemmen tegen het begrotingsvoorstel en 158 stemmen voor. Een van de parlementsleden onthield zich van stemming.

Overigens was de timing van de begrotingsonderhandelingen met de separatisten verre van ideaal, aangezien dinsdag het proces over de mislukte onafhankelijkheidsstrijd tegen twaalf Catalaanse leiders is begonnen.

Sánchez meldt woensdag dat er vrijdag een bijeenkomst met het gehele kabinet plaatsvindt. Als er vervroegde verkiezingen worden aangekondigd, zullen die waarschijnlijk eind mei plaatsvinden.

Voor dat moment zijn al gemeenteraadsverkiezingen en regionale verkiezingen gepland. Tevens vinden op 26 mei de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats.

"Dat wordt een soort 'superzondag'", zei Spanjedeskundige Eric Storm tegen NU.nl. "Dat is ook goed voor de opkomst."

Regering Sánchez heeft slechts 84 zetels

De sociaaldemocratische minderheidsregering van Sánchez is in juni vorig jaar gevormd. Zijn partij PSOE heeft maar 84 van de 350 zetels en is daarmee afhankelijk van de steun van andere partijen. De Partido Popular (PP) heeft 137 zetels en is daarmee dus nog de grootste partij van Spanje.

Spanje heeft zo'n vijf grote landelijke partijen. Het valt nu nog niet te voorspellen welke partij de eventuele vervroegde verkiezingen zal winnen, schetst Storm.

In Spaanse media wordt gespeculeerd dat de rechtse partij Vox ('stem' in het Latijn) mogelijk meer macht zal vergaren.

