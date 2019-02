Juan Guaidó, de Venezolaanse interim-president, heeft dinsdag gezegd dat de humanitaire hulp op 23 februari het Zuid-Amerikaanse land binnenkomt.

In Venezuela heerst al maanden een economische crisis, waardoor veel inwoners honger lijden. Nadat inwoners wekenlang protesteerden, riep Guaidó zichzelf uit tot interim-president van het land. Volgens hem heeft de zittende president, Nicolás Maduro, geen vrije verkiezingen georganiseerd.

Venezolaanse militairen hebben woensdag met twee opleggers een belangrijke grensovergang tussen Colombia en Venezuela geblokkeerd. Daarmee wordt humanitaire hulp vooralsnog tegengehouden.

Maduro wil geen humanitaire hulp, maar eist opheffing van de maatregelen die tegen Venezuela zijn genomen. Volgens Maduro is hulp slechts een voorbode van buitenlands militair ingrijpen. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde daar eerder mee.

Nederland erkent Guaidó als interim-president

Meerdere landen uit de Europese Unie, waaronder Nederland, erkennen Guaidó als interim-president van Venezuela. "Maduro is niet gekozen op de manier die wij verwachten in een democratie", zei Stef Blok, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken.

"Guaidó is dat wel. Daarom gaan wij relaties met hem aan om te bespoedigen dat er democratische verkiezingen in Venezuela worden georganiseerd. Daarmee geven we ook een signaal aan de bevolking af: we staan achter jullie streven om democratische verkiezingen te houden", aldus Blok.

In tegenstelling tot Trump wil Blok nog niet overgaan tot militair ingrijpen. "Zulke grote stappen liggen niet voor de hand", aldus de minister. "De situatie in het land is slecht; er is geen voedsel, er zijn geen medicijnen en er is veel armoede. De oplossing daarvoor ligt nu vooral in democratische verkiezingen."

