De Mexicaanse drugsbaron Joaquín Guzmán Loera, bekend als 'El Chapo', is dinsdag schuldig bevonden aan drugshandel, ontvoering, het leiden van een misdaadorganisatie, witwassen van crimineel geld en 33 moorden. Hiervoor moet hij mogelijk levenslang de gevangenis in.

De 61-jarige Guzmán wordt gezien als een van de grootste drugsbazen ter wereld. Hij heeft als leider van het Sinaloa-kartel miljarden dollars verdiend.

Guzmán heeft in ruim twee decennia tonnen aan cocaïne, heroïne, marihuana en methamfetamine de Verenigde Staten ingesmokkeld. Hij versterkte zijn macht met moorden en oorlogen met rivaliserende kartels, aldus de aanklagers.

De verdediging verklaarde eerder dat Guzmán, die naar eigen zeggen onschuldig is, als een zondebok in de val was gelokt.

Drugsbaron meerdere keren ontsnapt

'El Chapo' werd in 2016 uitgeleverd aan de Verenigde Staten, nadat hij een jaar eerder in zijn thuisland werd opgepakt. Daarvoor werd Guzmán twee keer eerder aangehouden. Hij wist twee keer te ontsnappen.

In de jaren negentig belandde Guzmán voor het eerst in een Mexicaanse gevangenis. Hij ontsnapte in 2001 uit een zwaarbewaakte gevangenis door zich te verstoppen in een wasmand. Na zijn aanhouding in 2014 ontsnapte hij opnieuw uit een zwaarbeveiligde gevangenis, ditmaal door een ondergrondse tunnel.

Meer dan vijftig getuigen gehoord

In het proces tegen de drugsbaron werden meer dan vijftig getuigen gehoord. Een daarvan is een voormalige bodyguard van Guzmán. Hij verklaarde dat de drugsbaron drie leden van een rivaliserende kartel had vermoord.

Het volledige dossier beslaat meer dan 300.000 pagina's en ruim 115.000 geluidsopnames. De aanklachten omvatten een periode van dertig jaar en speelden zich af in meerdere landen.

De jury in het proces in New York kwam vorige week niet tot een oordeel. De leden hadden meer tijd nodig, zo klonk de uitleg. Het beraad duurde langer dan een week, het proces in totaal elf weken.

De advocaten van Guzmán laten via een verklaring weten teleurgesteld te zijn over het besluit van de jury, maar dat wel te respecteren. De strafmaat wordt op 25 juni bekendgemaakt.

