Door een staking van de Belgische luchtverkeersleiders is het luchtruim in België dinsdag van 22.00 uur tot woensdagavond 22.00 uur gesloten. Dat meldt skeyes, de Belgische luchtverkeersleiding, dinsdag. Dat kan vertraging opleveren voor vluchten die vanaf Schiphol vertrekken of op de luchthaven landen.

In de 24 uur dat de Belgische luchtverkeersleiders staken, is het luchtruim boven België helemaal gesloten. Dat betekent dat alle vluchten van en naar België worden geschrapt, meldt skeyes.

"Er is geen zekerheid over het aantal medewerkers op een beperkt aantal cruciale posten", meldt skeyes. "Daarom ziet skeyes zich genoodzaakt om geen luchtverkeer toe te laten tussen dinsdagavond 12 februari 22 uur en woensdagavond 13 februari 22 uur."

Een woordvoerder van skeyes zegt dat vliegverkeer op een hoogte van 8 kilometer of hoger wel over België heen kan vliegen. "Dat verkeer wordt door luchtverkeersleiders van Eurocontrol geleid en ondervindt dus geen hinder van de staking."

Vliegtuigen vanaf Schiphol om België heengeleid

Vliegtuigen die op Schiphol landen en vanaf de luchthaven vertrekken worden om het Belgische luchtruim heen geleid. "Dat betekent dat over andere landen als het Verenigd Koninkrijk en Duitsland heen wordt gevlogen", zegt een woordvoerder van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).

"Daardoor raakt het luchtruim boven West- en Oost-Nederland mogelijk vol. Vanwege de veiligheid wordt de vliegplanning aangepast. Dat zorgt mogelijk voor vertraging."

De woordvoerder adviseert om de vluchtinformatie van de luchtvaartmaatschappij en die van Schiphol in de gaten te houden.

De Belgische luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft ruim tweehonderd vluchten geschrapt. TUI heeft 36 vluchten in België verplaatst naar Nederland en Frankrijk. Passagiers worden met bussen van en naar de luchthavens gebracht.

Ook in Belgisch openbaar vervoer wordt gestaakt

De staking in België treft naast de luchtverkeersleiding veel meer overheidsinstanties. Er wordt gestaakt in het openbaar vervoer, het onderwijs, de havens en bij de openbare omroep. Doel van de stakers is een hoger minimumloon en hogere uitkeringen en pensioenen.

De Nederlandse Spoorwegen (NS) verwachten niet dat Nederlandse reizigers die door België reizen last hebben van de stakingen in het openbaar vervoer. "Voor reizigers die gebruikmaken van de Intercity Brussel verwachten we minimale impact", zegt een woordvoerder van de NS. "Wie met de Thalys reist heeft helemaal geen last."

Reizigers die in België zelf verder met de trein of andere vormen van openbaar vervoer reizen kunnen wel hinder ondervinden. Ook het Belgische bus-, tram- en metropersoneel staakt.

