Gouverneur Gavin Newsom van de Amerikaanse staat Californië heeft maandag bijna drie kwart van de National Guard-troepen die de grens met Mexico bewaken teruggetrokken.

Californië had eerder bijna vierhonderd militairen langs de grens met Mexico gestationeerd. Een honderdtal van deze militairen is daar gebleven om de drugssmokkel door kartels tegen te gaan.

Newsom vindt het niet nodig dat vierhonderd militairen de grens bewaken en noemde de opvatting dat de staat grote problemen heeft met illegale immigranten "politiek theater".

"Deze hele grenskwestie is een gefabriceerde crisis", aldus de Democratische gouverneur op een persconferentie in Sacramento, de hoofdstad van Californië. "Dit is politiek gekonkel, punt. Daar doen wij niet aan mee."

Volgens Newsom, die in januari aantrad als gouverneur van Californië, is het aantal mensen dat illegaal de grens oversteekt op het laagste punt in bijna vijftig jaar. De grens tussen Californië en Mexico in het zuiden van de staat is zo'n 200 kilometer lang.

President Donald Trump heeft de laatste maanden juist extra troepen naar de Amerikaanse grens met Mexico gestuurd. Ook wil hij nog altijd een muur bouwen tussen de twee landen, maar de Democraten blokkeren de financiering daarvoor.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!