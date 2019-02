De bosbranden die sinds een aantal dagen woeden in Nieuw-Zeeland zullen mogelijk nog weken doorgaan. Wel is het gevaar voor steden in de omgeving afgenomen.

Een woordvoerder van de Nieuw-Zeelandse brandweer zei maandag dat het vuur zich lijkt te verwijderen van steden zoals Wakefield. Daardoor kunnen mensen die hun huis moesten verlaten mogelijk op korte termijn weer terugkeren. Het kan echter weken duren voordat de vlammen onder controle zijn.

"Er is nog steeds enorm veel hitte en een groot, onverbrand gebied", aldus brandweercommandant John Sutton. "Daardoor zal de brandweer mogelijk tot in maart bezig zijn met de branden." Ondanks dat de omstandigheden gunstiger zijn, benadrukt de commandant dat de branden onvoorspelbaar blijven.

Afgelopen zaterdag werden 3.000 inwonwers van Wakefield, dat in het noorden van het zuidelijke eiland ligt, opgeroepen om hun woningen te evacueren vanwege de naderende bosbranden. Volgens een plaatselijke politicus blijft de noodtoestand in de regio voorlopig van kracht, ook als mensen inderdaad kunnen terugkeren.

"Mensen die terugkeren naar hun huizen moeten erop voorbereid zijn dat ze opnieuw moeten evacueren als de omstandigheden daarom vragen."

Tot op heden zijn er geen doden of gewonden als gevolg van de branden gemeld. Wel is minstens één woning volledig in de as gelegd.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!