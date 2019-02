Duizenden mensen zijn zondag de straat op gegaan in Madrid om te protesteren tegen overleggen van de Spaanse premier Pedro Sanchez om politieke spanningen in de regio Catalonië te kalmeren. De demonstranten willen een verenigd Spanje, terwijl er in Catalonië een sterke roep voor onafhankelijkheid is.

De demonstratie is georganiseerd door de rechtse oppositiepartijen Partido Popular, Ciudadanos en Vox. Pablo Casado, de leider van de Partido Popular, zei dat het "tijd is om een einde te maken aan de regering van Sanchez".

De PSOE-regering van Sanchez stelde dinsdag voor een bemiddelaar te benoemen voor besprekingen over de Catalaanse onafhankelijkheid. De rechtse oppositie ziet dit als verraad en overgave aan Catalaanse separatisten.

De demonstranten willen vervroegde verkiezingen, mede omdat de kans dan groot is dat de rechtse partijen de macht over kunnen nemen in Spanje. Volgens recente peilingen zouden de oppositiepartijen Partido Popular, Ciudadanos en Vox een meerderheid kunnen behalen als er snel parlementaire verkiezingen worden gehouden.

Regering heeft steun Catalanen nodig voor doorvoeren begroting

Premier Sanchez heeft met een kwart van de zetels een minderheidsregering. Hij is afhankelijk van links-populistische partij Podemos, Catalaanse nationalisten en andere kleinere partijen, om wetten door te voeren.

Aanstaande woensdag moet in het parlement worden gestemd over de begroting voor 2019. De kans dat de begroting wordt weggestemd is groot, tenzij Sanchez steun krijgt van de Catalanen. De Catalaanse politici willen de begroting alleen steunen in ruil voor gesprekken over onafhankelijkheid.

Als de begroting geen meerderheid van stemmen haalt, kan dat betekenen dat er vervroegde verkiezingen komen. De reguliere verkiezingen zouden pas in 2020 moeten plaatsvinden.

Protesten komen kort voor rechtszaak tegen Catalaanse politici

De protesten van zondag vinden twee dagen plaats voor de rechtszaak tegen twaalf leiders van de Catalaanse onafhankelijkheidspartij.

Zij kunnen 25 jaar celstraf krijgen voor rebellie en misbruik van publieke fondsen, nadat zijn in 2017 een ongeautoriseerd onafhankelijkheidsreferendum organiseerden in Catalonië en daarna de onafhankelijkheid uitriepen.