Vanwege grote bosbranden hebben duizenden mensen in Nieuw-Zeeland hun huizen moeten verlaten. Autoriteiten en lokale media spreken van de ergste bosbranden in Nieuw-Zeeland in ruim zestig jaar.

De hevige bosbranden, die worden aangewakkerd door harde wind, houden al dagen aan en bedreigen nu enkele steden, zoals Wakefield en Nelson in het noorden van het zuidelijke eiland.

In het getroffen gebied is de noodtoestand uitgeroepen. Terwijl de brandweer er alles aan doet om de branden onder controle te krijgen, zijn duizenden mensen opgeroepen om het gebied te ontvluchten. Zo hebben drieduizend mensen in het Tasman-district hun huizen verlaten. De bewoners van nog eens 170 panden staan klaar om zo nodig zondagnacht te vertrekken.

Gevluchte personen worden opgevangen op campings, sportcomplexen of in motels als ze geen onderdak kunnen vinden bij familie of vrienden.

Mogelijk nog 70.000 mensen in gevaar

Volgens een plaatselijke politicus lopen ongeveer 70.000 mensen gevaar als het vuur nog verder om zich heen grijpt. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardem heeft extra hulptroepen gestuurd om de bosbranden te bestrijden. Ze hoopt dat "het weer meewerkt" en er snel regen valt.

Momenteel worden de branden bestreden met onder meer 23 helikopters en twee blusvliegtuigen.

Het nablussen gaat mogelijk nog weken duren. Ook als de vlammen gedoofd zijn, smeult het vaak ondergronds door in de wortels.

