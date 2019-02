Opnieuw zijn enkele lichamen geborgen in de ingestorte flat in Istanboel. Het dodental is daarmee gestegen tot 21.

Het is niet waarschijnlijk dat er nog meer slachtoffers onder het puin liggen, maar reddingswerkers blijven verder zoeken, zei de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu zaterdag tegen CNN Turk.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan sprak in Istanboel zijn medeleven uit met de nabestaanden van de slachtoffers. Hij nam later een kijkje op de plaats van de ramp. "We moeten hieruit lessen trekken", was zijn reactie.

Het gebouw van acht verdiepingen stortte woensdag in. De oorzaak is nog onbekend, maar Erdogan zei zaterdag dat de bovenste vijf verdiepingen zonder bouwvergunning gebouwd zijn.

Op het adres stonden 43 mensen ingeschreven.