Zeven terroristen zijn zaterdag tot levenslang veroordeeld voor hun aandeel in twee aanslagen in Tunesië in 2015.

Bij de aanval op het Bardo-museum in de hoofdstad Tunis in maart kwamen 21 mensen om het leven. Een aanslag op een hotel in Sousse, 150 kilometer van Tunis, kostte drie maanden later 38 mensen het leven. De meeste slachtoffers kwamen uit Groot-Brittannië.

Andere verdachten kregen straffen van zes maanden tot zestien jaar. In totaal werden 51 mensen beschuldigd van betrokkenheid bij de aanslagen, die werden opgeëist door de terroristische groepering Islamitische Staat (IS).

Naar schatting van de autoriteiten hebben ongeveer drieduizend Tunesiërs zich aangesloten bij IS of andere terroristische groepen in Irak, Syrië of Libië.

De aanslagen hadden grote gevolgen voor de plaatselijke toerisme-industrie omdat grote Europese touroperators Tunesië links lieten liggen.