In Parijs is het zaterdag weer tot botsingen gekomen tussen de politie en 'Gele Hesjes'. In de Franse hoofdstad waren volgens cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken vroeg in de middag duizenden demonstranten op de been, in het hele land waren dat er ruim 50.000.

Het was het dertiende weekend van protesten van de 'Gele Hesjes', die in november begonnen met demonstraties tegen plannen voor hogere brandstofprijzen, maar zich al snel richtten tegen het hervormingsbeleid van de Franse president Emmanuel Macron.

Naast vreedzame demonstranten waren er 'Gele Hesjes' die auto's in de brand staken, winkelruiten vernielden en veiligheidstroepen aanvielen. Een demonstrant verloor een groot deel van zijn hand door een traangasgranaat.

In Bordeaux werden achttien 'Gele Hesjes' opgepakt. In de stad in het zuidwesten van Frankrijk raakten acht agenten gewond nadat er voorwerpen naar hen waren gegooid.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd brand gesticht in het huis van parlementsvoorzitter Richard Ferrand. Hij is een vertrouweling van president Macron, maar een direct verband tussen de brandstichting en de protesten van de 'Gele Hesjes' werd niet gelegd.

Ferrand zei zelf dat de brandstichting waarschijnlijk het werk van criminelen was.