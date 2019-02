De tweede ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un vindt op 27 en 28 februari plaats in de Vietnamese hoofdstad Hanoi.

Dat maakte Trump in de nacht van vrijdag op zaterdag bekend op Twitter. "Mijn medewerkers zijn zojuist vanuit Noord-Korea vertrokken na een zeer productieve bijeenkomst", schreef hij op het sociale medium, voordat hij de locatie en datum noemde.

De Amerikaanse president liet weten uit te kijken naar het weerzien met de Noord-Koreaanse leider om "vrede dichterbij te brengen".

In juni vorig jaar troffen Trump en Kim elkaar in Singapore. Dat was de eerste ontmoeting tussen de leiders van de Verenigde Staten en Noord-Korea ooit. Het gesprek ging vooral over de denuclearisatie van het Aziatische land.

'Noord-Korea kan economische supermacht worden'

Onder Kim kan Noord-Korea volgens Trump een "economische supermacht" kan worden. "Hij zal sommigen verrassen, maar mij niet. Ik heb hem goed leren kennen en weet hoe capabel hij is", is de president lovend over de Noord-Koreaanse leider.

Trump maakt zelfs een kwinkslag naar het feit dat hij Kim in het verleden 'raketmannetje' heeft genoemd. "Noord-Korea wordt een ander soort raket, namelijk een economische."

