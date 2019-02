De 67-jarige Canadese seriemoordenaar Bruce McArthur, die zijn slachtoffers koos uit mannen in een wijk in Toronto waar voornamelijk homo's wonen, Gay Village, is tot levenslang veroordeeld. De tuinman vermoordde verspreid over zeven jaren acht mannen.

Hij sneed de lichamen in stukjes en verborg die op plaatsen waar hij werkte, onder meer in plantenbakken. Ook in een ravijn zijn lichaamsdelen van zijn slachtoffers aangetroffen.

De politie deed begin vorig jaar een inval in de woning van McArthur. Daar werd een jongeman vastgebonden aan een bed aangetroffen, maar die was nog ongedeerd.

Tijdens het onderzoek naar de moorden zijn op tientallen plaatsen waar McArthur tuinierde opgravingen gedaan, op zoek naar stoffelijke resten.

Volgens de openbaar aanklager in Canada had de man de slachtoffers in bepaalde posities neergelegd en ze gefotografeerd. Ook zou hij hun sieraden hebben bewaard. Zijn slachtoffers hadden leeftijden van 37 tot 58 jaar.

McArthur heeft uiteindelijk bekend. Hij kan vragen om voorwaardelijke vrijlating wanneer hij 91-jaar oud is. Canadese media gaan ervan uit dat hij niet meer vrijkomt.

