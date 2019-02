Ruim een half jaar nadat in Zweden twee antieke koningskronen en een rijksappel waren gestolen, is een man opgepakt die mogelijk betrokken is bij de terugkeer van de juwelen.

Dinsdag werden de regalia gevonden in een afvalcontainer in de buurt van Stockholm. Wat de gearresteerde man ermee te maken heeft, heeft het Zweedse Openbaar Ministerie (OM) nog niet bekendgemaakt.

In verband met de diefstal was al eerder een man gearresteerd. Zijn proces is opgeschort na de vondst van de juwelen. Hij bekende de vluchtvoertuigen gestolen te hebben - de daders vluchtten per speedboot - maar zegt verder geen aandeel in de diefstal van de juwelen gehad te hebben.

De kronen en rijksappel uit 1611, die behoorden aan koning Karel IX en zijn vrouw koningin Christina, werden op 31 juli overdag gestolen uit de Strängnäs-kathedraal op 80 kilometer ten westen van Stockholm.

De juwelen hebben een totale waarde van 6,2 miljoen euro.