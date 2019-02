Door een brand in op het trainingscomplex van de jeugd van de Braziliaanse voetbalclub Flamengo zijn in de nacht van donderdag op vrijdag tien mensen overleden. Onder hen is een onbekend aantal jeugdspelers in de leeftijd van veertien tot zeventien jaar.

Ook zouden er volgens Braziliaanse media drie gewonden zijn gevallen.

De brand woedde in een ouder deel van het trainingscentrum Ninho do Urubu ('Gierennest'), waar de spelers in een slaapzaal sliepen. Volgens plaatselijke brandweerlieden zijn de gewonden naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht en zijn de slachtoffers nog niet geïdentificeerd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Het trainingscentrum was onlangs voor veel geld gerenoveerd en uitgebreid. Het omvat naast de jeugdaccommodatie verschillende trainingsvelden, een waterpark, een sportzaal, een medisch centrum en een ministadion.

Zaterdag duel met aartsrivaal Fluminense

Flamengo is een van de grootste en bekendste voetbalclubs van Brazilië. Zaterdag zou de grootmacht uit Rio de Janeiro een competitiewedstrijd spelen tegen aartsrivaal Fluminense. Of dat duel doorgaat is nog niet bekend.

De Braziliaanse aanvaller Vinicius Junior, die in de zomer van 2018 voor 45 miljoen euro van Flamengo naar Real Madrid transfereerde, twitterde vrijdagmiddag zijn condoleances.

