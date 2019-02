De oudste zus van de Thaise koning Maha Vajiralongkorn, ofwel Rama X, wil op 24 maart meedoen aan de verkiezingen voor een nieuwe premier.

De 67-jarige prinses Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi heeft zich officieel bij de kiesraad gemeld, zo blijkt uit registratieformulieren. Haar kandidatuur moet nog worden goedgekeurd door een speciale verkiezingscommissie.

Nooit eerder stelde een lid van het koningshuis in Thailand zich verkiesbaar voor een politieke functie, al is er geen wet die dat specifiek verbiedt.

De prinses, de oudste dochter van de in 2016 overleden koning Bhumibol, neemt het in de verkiezingen op tegen onder anderen Prayuth Chan-ocha, de leider van de militaire junta die momenteel aan de macht is in het Aziatische land.

Prinses Ubolratana is verkiesbaar namens de Raksa Chart-partij, een partij die loyaal is aan de Thai Rak Thai-partij van oud-premier Thaksin Shinawatra. Ze is de enige kandidaat namens die partij, zo maakte het bestuur bekend.

"Ik ben er niet op uit om mijn macht te vergroten. Ik doe dit voor het land en het volk", aldus Ubolratana bij het accepteren van de nominatie. Of de kandidatuur van de prinses ook wordt gesteund door het koninklijk huis, is niet bekend.

Ubolratana woonde jaren in Verenigde Staten

Ubolratana deed in 1972 afstand van haar titel toen ze trouwde met een Amerikaan, die ze had ontmoet tijdens haar studie wiskunde en biochemie in de Verenigde Staten. In 1998 scheidde ze van hem en verhuisde ze terug naar Thailand. Daar kreeg ze weer de titel prinses.

De vrouw is bekend als actrice en zangeres en is zeer aanwezig op sociale media, onder meer als antidrugsactiviste.

Thailand is sinds 1932 een constitutionele monarchie, maar de koninklijke familie heeft al die tijd grote invloed op de politiek gehad. De afgelopen vijftien jaar heeft het land zwaar te lijden gehad onder demonstraties, coups en geweld. De verkiezingen in maart zijn de eerste in vijf jaar tijd.

