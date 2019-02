De Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman zou al in 2017 tegen een naaste medewerker hebben gezegd dat journalist Jamal Khashoggi "een kogel" kon krijgen. Dat meldt de krant The New York Times op basis van door Amerikaanse inlichtingendiensten onderschepte communicatie.

Bin Salman zou tegen een medewerker hebben gesproken over het doodschieten van Khashoggi als de journalist zijn kritiek op de Saoedische regering niet zou staken en niet snel zou terugkeren naar zijn geboorteland.

Volgens de inlichtingendiensten zouden de opmerkingen van de kroonprins over een kogel destijds nog niet letterlijk bedoeld zijn, maar vormen ze wel een indicatie dat hij overwoog om de journalist te laten vermoorden.

Khashoggi, columnist van de Amerikaanse krant The Washington Post, verdween in oktober 2018 na een bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanboel. Later bleek hij in het gebouw vermoord te zijn.

VN concludeert dat moord door 'hooggeplaatsten' was voorbereid

Uit een rapport van de Verenigde Naties dat donderdag gepresenteerd werd, bleek dat de moord "zorgvuldig" voorbereid en uitgevoerd was door hooggeplaatsten binnen de regering van Saoedi-Arabië. De regering van het Arabische land houdt nog altijd vol dat de koninklijke familie niet bij de moord betrokken was.

Het lichaam van Khashoggi, dat na de moord in stukken is gehakt, is ondanks zoekacties nog niet teruggevonden. Volgens informatie van de Amerikaanse inlichtingendiensten zit Bin Salman niet alleen achter de moord, maar zou hij persoonlijk het bevel hebben gegeven.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!