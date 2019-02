De moord op journalist Jamal Khashoggi is volgens de Verenigde Naties "zorgvuldig" voorbereid en uitgevoerd door hooggeplaatsten binnen de regering van Saoedi-Arabië, blijkt donderdag uit de eerste bevindingen van VN-rapporteur Agnes Callamard.

Het team van de VN-rapporteur heeft de afgelopen periode bewijsmateriaal als geluidsopnamen onderzocht.

Hieruit zou blijken dat het doden van de man "wreed" is uitgevoerd. Meerdere personen zitten vast voor de moord, tegen hen is in november de doodstraf geëist.

Callamard laat in de eerste bevindingen ook weten dat de VN vraagtekens zet bij de berechting van deze mannen.

Verloofde sloeg alarm toen Khashoggi niet naar buiten kwam

De columnist van The Washington Post verdween in oktober 2018 tijdens een bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanboel. Zijn verloofde stond buiten op hem te wachten en sloeg alarm toen hij niet terugkeerde.

Khashoggi stond bekend als een criticus van de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman. Laatstgenoemde wordt door velen verantwoordelijk gehouden voor de moord, maar zegt zelf niet betrokken te zijn geweest.

Het lichaam van Khashoggi is ondanks zoekacties nog niet teruggevonden.