Door een mazelenepidemie op het Afrikaanse eiland Madagaskar zijn driehonderd mensen overleden. Sinds oktober vorig jaar zijn vijftigduizend mensen besmet geraakt. Vooral kinderen bezwijken aan de ziekte.

Het is de ergste uitbraak van mazelen in decennia, meldt de secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid van Madagaskar aan CNN. Iedere regio van het land is getroffen.

UNICEF, gezondheidorganisatie WHO en de overheid van Madagaskar organiseren een grootschalig vaccinatieplan voor het eiland. Volgens het ministerie van Volksgezondheid was minder dan 50 procent van de bevolking gevaccineerd, mede door een zwakke en onvoldoende gefinancierde gezondheidszorg.

Volgens het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat het om een van de besmettelijkste ziekten. Bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem of ondervoeding is de kans op blijvende schade vele malen groter.

De symptomen zijn hoge koorts, een loopneus en rode vlekken over het hele lichaam. Mazelen kan doofheid of een hersenontsteking veroorzaken. In extreme gevallen sterft de patiënt.