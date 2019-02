Amnesty Nederland heeft in een reactie laten weten geschokt te zijn door het rapport over de "giftige bedrijfscultuur" bij het hoofdkantoor van Amnesty International in Londen.

"We zijn ernstig geschrokken van het rapport, waaruit een manier van omgaan met medewerkers naar voren komt die volstrekt onaanvaardbaar is", schrijft Amnesty Nederland.

In het rapport, dat 31 januari werd gepubliceerd, staat dat er sprake is van discriminatie, machtsmisbruik, pesten en wantrouwen en dat er een zwijgcultuur heerst op het hoofdkantoor in Londen.

De directeur van Amnesty Nederland, Eduard Nazarski, laat weten dat hij de nieuwe secretaris-generaal Kumi Naidoo steunt in zijn pogingen om de cultuur te verbeteren.

In Nederland is volgens Nazarski geen sprake van misstanden.

