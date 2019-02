Het dodental door het instorten van een woongebouw met meerdere verdiepingen in Istanboel is opgelopen tot drie, meldt het staatspersbureau Anadolu donderdag.

Twaalf slachtoffers konden worden gered, onder wie een jongen van negen jaar. Er zijn zeker zes gewonden. De toestand van één persoon is kritiek.

Het woongebouw in de wijk Kartal aan de Aziatische kant van de Turkse metropool stortte woensdagmiddag in. Het reddingswerk is de hele nacht doorgegaan.

Hoeveel mensen er op het moment van het ongeluk in het gebouw waren, blijft onduidelijk. Anadolu citeerde een lokale ambtenaar die veronderstelde dat "27 tot 30 mensen" thuis waren toen het pand instortte.

Bovenste verdiepingen illegaal gebouwd

Het gebouw telde volgens verschillende bronnen zeven of acht verdiepingen. De bovenste paar verdiepen waren er illegaal bij gebouwd. Officieel zijn er 43 bewoners en veertien appartementen.

Op de begane grond zat een textielwerkplaats. Ook hier was geen vergunning voor afgegeven, aldus de autoriteiten. Waardoor het gebouw is ingestort, is onduidelijk.

